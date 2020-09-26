Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...
Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 31 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari verdiği karnı burnunda pozlarının yanı sıra hayranlarının merak ettiği soruları da yanıtladı. İşte Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son hali...
26.09.2020 11:48
- Son Güncelleme: 26.09.2020 11:48
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