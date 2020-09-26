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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 31 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari verdiği karnı burnunda pozlarının yanı sıra hayranlarının merak ettiği soruları da yanıtladı. İşte Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son hali...

26.09.2020 11:48 - Son Güncelleme: 26.09.2020 11:48
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin karnı burnunda... Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari hamileliğinde 8 ayı geride bıraktı. Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...

Mutlu bir evliliği olan anne adayı Ayşecan Tatari bebek heyecanı yaşarken takipçilerini de hamileliği ile ilgili bilgilendirmeyi ihmal etmiyor.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...

31 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari verdiği karnı burnunda pozlarının yanı sıra hayranlarının merak ettiği soruları da yanıtlıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...

Ayşecan Tatari son olarak Instagram hesabından bebeğinin adı, kaç kilo aldığı gibi soruları yanıtladı...

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