Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sunun doğumunun eli kulağında! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bebek heyecanı...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari hamileliğinde 8 ayı geride bıraktı. Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli.