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Hülya Avşar kendisine ev ya da uçak değil ada satın alıyor! Kızı Zehra Çilingiroğlu da...

56 yaşındaki Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor... Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra'ya emanet edecek.

26.09.2020 10:28 - Son Güncelleme: 26.09.2020 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





