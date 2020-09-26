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Hülya Avşar kendisine ev ya da uçak değil ada satın alıyor! Kızı Zehra Çilingiroğlu da...
Hülya Avşar kendisine ev ya da uçak değil ada satın alıyor! Kızı Zehra Çilingiroğlu da...
56 yaşındaki Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor... Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra'ya emanet edecek.
26.09.2020 10:28
- Son Güncelleme: 26.09.2020 10:28
Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı.
Milliyet'in haberine göre; Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı.
Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.
Hülya Avşar'ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek.
Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar'ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.