Hande Erçel son paylaşımıyla herkesi korkutmuştu! Hande Erçel bu kez en doğal haliyle paylaştı: Sev, yaşa, şükret

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Son olarak paylaştığı fotoğraflarda zayıflığıyla dikkat çeken Hande Erçel bu kez makyajsız halini paylaştı. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı.