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Hande Erçel son paylaşımıyla herkesi korkutmuştu! Hande Erçel bu kez en doğal haliyle paylaştı: Sev, yaşa, şükret

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Son olarak paylaştığı fotoğraflarda zayıflığıyla dikkat çeken Hande Erçel bu kez makyajsız halini paylaştı. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı.

26.09.2020 12:20 - Son Güncelleme: 26.09.2020 12:20
Hande Erçel son paylaşımıyla herkesi korkutmuştu! Hande Erçel bu kez en doğal haliyle paylaştı: Sev, yaşa, şükret

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel değişimi ile de dikkat çekiyor. Kariyerinin ilk yıllarında daha balık etli olan Hande Erçel adeta bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflarla herkesi korkutmuş. Hande Erçel'den yine ortalığı sallayan bir sosyal medya paylaşımı geldi.

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Hande Erçel son paylaşımıyla herkesi korkutmuştu! Hande Erçel bu kez en doğal haliyle paylaştı: Sev, yaşa, şükret

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Hande Erçel son paylaşımıyla herkesi korkutmuştu! Hande Erçel bu kez en doğal haliyle paylaştı: Sev, yaşa, şükret

'SEV, YAŞA, ŞÜKRET'

Instagram'ının hikaye bölümünden en doğal halini paylaşan Hande Erçel 'Sev, yaşa, şükret' notunu düştü.

Hande Erçel son paylaşımıyla herkesi korkutmuştu! Hande Erçel bu kez en doğal haliyle paylaştı: Sev, yaşa, şükret

HERKESİ KORKUTMUŞTU

Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hande Erçel'in aşırı zayıf haline yorum yağdı.

Hande Erçel son paylaşımıyla herkesi korkutmuştu! Hande Erçel bu kez en doğal haliyle paylaştı: Sev, yaşa, şükret

Peki Hande Erçel gerçekten zayıfladı mı yoksa fotoğraflarda photoshop mu var?

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