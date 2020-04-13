Duygu Özaslan sunny side up videosuna Vedat Milor'dan yanıt! 'Teessüf ederim, menemen gibi..."

Ülkenin en çok takip edilen ve sevilen yemek yazarlarından biri olan Vedat Milor da göz yumurtanın Twitter'da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, "Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek 'sunny side up' ile en başa nasıl dönebildiniz?" diye yazdı.

Milor, "'Sunny side up' şununla mı olur yoksa bununla mı diye anket bile düzenlemek mümkün değil. Geldiğimiz nokta o kadar vahim" dedi.