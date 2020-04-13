Duygu Özaslan sunny side up videosuna Vedat Milor'dan yanıt! 'Teessüf ederim, menemen gibi..."
Duygu Özaslan sahanda yumurta ismini hatırlamayınca alay konusu oldu. Mutfakta, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" dediği duyulan Özaslan'ı önce oyuncu Nurgül Yeşilçay sonra da yemek eleştirmeni Vedat Milor ti'ye aldı. Vedat Milor, göz yumurtanın Twitter'da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, "Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek 'sunny side up' ile en başa nasıl dönebildiniz?" diye yazdı.
Vedat Milor, YouTuber Duygu Özaslan'ın 'göz yumurta'yı ismini hatırlayamayınca ingilizcesi olan 'sunny side up' diyerek tanımlamasının ardından Twitter'da gündem olmasına tepki gösterdi. Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, 'göz yumurta' ismini hatırlamayınca sosyal medyada gündem oldu. Mutfakta, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diyen Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.
Ülkenin en çok takip edilen ve sevilen yemek yazarlarından biri olan Vedat Milor da göz yumurtanın Twitter'da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, "Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek 'sunny side up' ile en başa nasıl dönebildiniz?" diye yazdı.
Milor, "'Sunny side up' şununla mı olur yoksa bununla mı diye anket bile düzenlemek mümkün değil. Geldiğimiz nokta o kadar vahim" dedi.