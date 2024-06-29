Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'iydi! Alpaslan Özmol'un gerçek mesleği şoke etti! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın partneri yıllar önce...

Türkiye televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın buluştuğu Çocuklar Duymasın, birçok unutulmaz karakteriyle hafızalara kazındı. Bu karakterlerden biri de, sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Çaycı Hüseyin'di. Yıllardır ekranlarda Çaycı Hüseyin olarak tanıdığımız Alpaslan Özmol'un gerçek mesleği herkesi şoke etti!
Yıllardır ekranlarda Çaycı Hüseyin olarak tanıdığımız Alpaslan Özmol'un gerçek mesleği herkesi şoke etti!
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi, yıllarca evlerimize konuk oldu.
Alpaslan Özmol ise Çaycı Hüseyin karakteriyle hem güldürdü hem de sevimli halleriyle izleyicilerin sevgisini kazandı.