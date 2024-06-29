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58'lik Kuşum Aydın'ın gerçek adı şoke etti! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız! 5 ayda 17 kiloyu jet hızında vermişti...

5 ayda 17 kiloyu şipşak veren Kuşum Aydın, kendine has tarzı ve enerjisiyle yıllardır ekranlardan tanıdığımız bir isim. Ancak, ünlü ismin gerçek adı ortaya çıkınca, herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yıllarca "Kuşum Aydın" olarak tanıdığımız bu ismin arkasında bambaşka bir kimlik yatıyormuş!

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 05:11 Güncelleme 29 Haziran 2024, 05:11
58’lik Kuşum Aydın’ın gerçek adı şoke etti! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız! 5 ayda 17 kiloyu jet hızında vermişti... 1

5 ayda 17 kiloyu şipşak veren Kuşum Aydın, kendine has tarzı ve enerjisiyle yıllardır ekranlardan tanıdığımız bir isim. Ancak, ünlü ismin gerçek adı ortaya çıkınca, herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yıllarca "Kuşum Aydın" olarak tanıdığımız bu ismin arkasında bambaşka bir kimlik yatıyormuş!

58’lik Kuşum Aydın’ın gerçek adı şoke etti! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız! 5 ayda 17 kiloyu jet hızında vermişti... 2

Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti.

58’lik Kuşum Aydın’ın gerçek adı şoke etti! Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız! 5 ayda 17 kiloyu jet hızında vermişti... 3

Özellikle 5 ayda verdiği 17 kilo ile magazin manşetlerinde sıkça yer alan 58'lik Kuşum Aydın hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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