Hadise'den annesiyle asansör pozu! "Ne yaptıysam her şeyi onun için yaptım" demişti! Asansörde kızını öpmelere doyamadı

Ünlü şarkıcı Hadise, her yaptığı hareketle magazin manşetlerinde yer bulmaya devam ediyor. Aşk hayatı bir yana aile hayatıyla da hayranları tarafından yakından takip edilen Hadise, son olarak sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı. İşte annesi hakkında "Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım... Önce o sonra ben!" diyen Hadise'nin annesiyle asansör pozu...
Ünlü şarkıcı Hadise, her yaptığı hareketle magazin manşetlerinde yer bulmaya devam ediyor. Aşk hayatı bir yana aile hayatıyla da hayranları tarafından yakından takip edilen Hadise, son olarak sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı. İşte annesi hakkında "Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım... Önce o sonra ben!" diyen Hadise'nin annesiyle asansör pozu...
Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, magazin gündeminin yakın markajında olmaya devam ediyor.
Instagram'da 14,7 milyon takipçisi olan ünlü popçu son olarak annesi ile gündeme geldi.