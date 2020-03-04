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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol 'Öldü' iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol sonunda isyan etti. Sosyal medyada Alpaslan Özmol'un öldüğüne dair haberler belirli aralıklarla ortaya çıkıyor. Son olarak Alpaslan Özmol'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Alpaslan Özmol çıkan haberlere isyan etti.

04.03.2020 11:15 - Son Güncelleme: 04.03.2020 11:27
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol 'Öldü' iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü!

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un geçtiğimiz günlerde sosyal medyada korona virüsünden dolayı hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından Özmol açıkmala yaptı.

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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol 'Öldü' iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü!

'BİR GÜN ÖLECEĞİM VE KİMSE İNANMAYACAK'

UçanKuş TV'ye konuşan oyuncu, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol 'Öldü' iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü!

"Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor."

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol 'Öldü' iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü!

"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"
"Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol 'Öldü' iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü!

Geçtiğimiz ağustos ayında da sosyal medyada "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmişti.

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