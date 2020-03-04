Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol 'Öldü' iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol sonunda isyan etti. Sosyal medyada Alpaslan Özmol'un öldüğüne dair haberler belirli aralıklarla ortaya çıkıyor. Son olarak Alpaslan Özmol'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Alpaslan Özmol çıkan haberlere isyan etti.
04.03.2020 11:15
- Son Güncelleme: 04.03.2020 11:27
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