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Candan Erçetin EDHO'nun unutulmaz ismiyle görüntülendi! 25 yıllık aşka tam gaz devam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özer karakteri ile hafızalara kazınan Hakan Karahan ile 25 yıllık aşkı Candan Erçetin, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı Candan Erçetin ile oyuncu Hakan Karahan, geçen yıl ayrılık haberleriyle gündemdeydi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Özer'i ile büyük aşkı Candan Erçetin'in yan yana görüntüsü...

04.03.2020 10:55 - Son Güncelleme: 04.03.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





