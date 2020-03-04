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Candan Erçetin EDHO'nun unutulmaz ismiyle görüntülendi! 25 yıllık aşka tam gaz devam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özer karakteri ile hafızalara kazınan Hakan Karahan ile 25 yıllık aşkı Candan Erçetin, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı Candan Erçetin ile oyuncu Hakan Karahan, geçen yıl ayrılık haberleriyle gündemdeydi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Özer'i ile büyük aşkı Candan Erçetin'in yan yana görüntüsü...

04.03.2020 10:55 - Son Güncelleme: 04.03.2020 10:55
Candan Erçetin EDHO'nun unutulmaz ismiyle görüntülendi! 25 yıllık aşka tam gaz devam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Özeri ile 25 yıldır aşk yaşayan Candan Erçetin geçen yıl ayrılık haberleriyle gündemdeydi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı Candan Erçetin ile oyuncu Hakan Karahan, uzun aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Candan Erçetin EDHO'nun unutulmaz ismiyle görüntülendi! 25 yıllık aşka tam gaz devam

NE AYRILIĞI!
Hızlı adımlarla yürüyen Candan Erçetin ve Hakan Karahan, ayrılık dedikodularıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Karahan geçen yıl çıkan haberlere "Tam 24 yıl oldu, ne ayrılığı?" diyerek tepki göstermişti.

Candan Erçetin EDHO'nun unutulmaz ismiyle görüntülendi! 25 yıllık aşka tam gaz devam

CANDAN ERÇETİN - HAKAN KARAHAN

Candan Erçetin EDHO'nun unutulmaz ismiyle görüntülendi! 25 yıllık aşka tam gaz devam

ECE ERKEN - ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU

Candan Erçetin EDHO'nun unutulmaz ismiyle görüntülendi! 25 yıllık aşka tam gaz devam

ECE ERKEN - ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU

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