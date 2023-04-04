Çocuklar Duymasın oyuncusuydu acı haber geldi: 'Recep Sarı hayatını kaybetti!'
Çocuklar Duymasın oyuncusuydu... Recep Sarı'dan acı haber geldi. Birçok yapımda yer alan oyuncu Recep Sarı hayata veda etti. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Recep Sarı'nın ölüm haberini oyuncu arkadaşı duyurdu.
04.04.2023 13:17 - Son Güncelleme: 04.04.2023 13:22
Çocuklar Duymasın oyuncusuydu acı haber geldi. Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet gibi birçok ekran projesinde yer alan Recep Sarı 60 yaşındaydı.
Recep Sarı'nın vefat haberini arkadaşı ve meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı az önce vefat etmiş…Başımız sağ olsun arkadaşlar.Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.