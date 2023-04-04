Çocuklar Duymasın oyuncusuydu acı haber geldi: ’Recep Sarı hayatını kaybetti!’

Çocuklar Duymasın oyuncusuydu acı haber geldi. Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet gibi birçok ekran projesinde yer alan Recep Sarı 60 yaşındaydı.