Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vurmuştu... Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar'dan milli başarı! 14 yaşında yelkenciliğe soyundu...

Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimlerin kadrosunda olduğu Ezel dizisi unutulmuyor. Dizinin sevenleri diziye dair yıllar geçse de her detayı takip ederken dizide Kerpeten Ali'yi canlandıran Barış Falay oğluyla gurur duyuyor.