Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vurmuştu... Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar'dan milli başarı! 14 yaşında yelkenciliğe soyundu
Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vurmuştu... Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar'dan milli başarı! 14 yaşında yelkenciliğe soyunan Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında yarışçı olarak Türkiye ikincisi olup ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İşte Ezel'in Kerpeten Ali'sinin oğlu...
Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vurmuştu... Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar'dan milli başarı! 14 yaşında yelkenciliğe soyundu...
Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimlerin kadrosunda olduğu Ezel dizisi unutulmuyor. Dizinin sevenleri diziye dair yıllar geçse de her detayı takip ederken dizide Kerpeten Ali'yi canlandıran Barış Falay oğluyla gurur duyuyor.
Oyuncu çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay, spor alanında kendisine başarılı bir kariyer çizme yolunda ilerliyor. 14 yaşındaki Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yöneldi.
Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.
"GURURLUYUZ"
Barış Falay, yaşadığı mutluluğu, "Oğlumuz Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında Çağla Kubat Winsurf Akademi yarışçısı olarak Türkiye ikincisi olup, ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz" sözleriyle ifade etti.