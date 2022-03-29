Sinem Kobal yorum yağmuruna tutuldu! İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem'i görenler: "Bu ne güzellik"

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.