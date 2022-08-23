Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı Çeşme'de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan'ı görenler: "Hüsnü baba denizde"
Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı Çeşme'de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan'ı görenle, "Hüsnü baba denizde" yorumları yaptı. 2005 yılında Neslihan Uğur ile evlenen ve Derin Deniz ve Ali Demir adında iki evladı olan Özgür Ozan, Çeşme tatilinde görüntülendi. Oğluyla denizde keyif yaparken kameralara takılan Özgür Ozan'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Özgür Ozan'ın tatil halleri...
23.08.2022 11:33 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:46
"HÜSNÜ BABA DENİZDE"
Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı Çeşme'de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan'ı görenler, "Hüsnü baba denizde" yorumları yapıyor.
16 sezondur izleyicisi ile buluşan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Hüsnü Çoban' karakterini canlandıran Özgür Ozan, yazı Çeşme'deki evinde geçiriyor.