Vav TV İzle
Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı Çeşme'de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan'ı görenler: "Hüsnü baba denizde"

Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı Çeşme'de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan'ı görenler: "Hüsnü baba denizde"

Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı Çeşme'de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan'ı görenle, "Hüsnü baba denizde" yorumları yaptı. 2005 yılında Neslihan Uğur ile evlenen ve Derin Deniz ve Ali Demir adında iki evladı olan Özgür Ozan, Çeşme tatilinde görüntülendi. Oğluyla denizde keyif yaparken kameralara takılan Özgür Ozan'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Özgür Ozan'ın tatil halleri...

23.08.2022 11:33 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:46
Arka Sokaklar’ın Komiser Hüsnü Çoban’ı Çeşme’de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan’ı görenler: Hüsnü baba denizde

"HÜSNÜ BABA DENİZDE"

Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı Çeşme'de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan'ı görenler, "Hüsnü baba denizde" yorumları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Komiser Hüsnü Çoban’ı Çeşme’de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan’ı görenler: Hüsnü baba denizde

16 sezondur izleyicisi ile buluşan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Hüsnü Çoban' karakterini canlandıran Özgür Ozan, yazı Çeşme'deki evinde geçiriyor.

Arka Sokaklar’ın Komiser Hüsnü Çoban’ı Çeşme’de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan’ı görenler: Hüsnü baba denizde

Özgür Ozan önceki gün ailesi ile bir beach'te görüntülendi.

Arka Sokaklar’ın Komiser Hüsnü Çoban’ı Çeşme’de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan’ı görenler: Hüsnü baba denizde

Oğluyla keyifli anlar geçiren Özgür Ozan'ın tatil görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar’ın Komiser Hüsnü Çoban’ı Çeşme’de! Ailesiyle tatil yapan Özgür Ozan’ı görenler: Hüsnü baba denizde

İşte başta Özgür Ozan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 tatil görüntüleri...

SON DAKİKA