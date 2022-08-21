Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...
Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu... Son sözlerinin ardından o gerçek de ortaya çıktı, Civan Canova'nın üvey babasnı öğrenenler şaştı kaldı. Oyuncu Civan Canova Instagram hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Önceki gün Civan Canova hayatını kaybetti. Türk sinemasının efsane oyuncularından Civan Canova bakın kimin üvey oğlu çıktı.
21.08.2022 11:15 - Son Güncelleme: 21.08.2022 11:26
ÜVEY BABASI BAKIN KİMMİŞ!
Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahreden usta oyuncunun ölümünün ardından o gerçek de ortaya çıktı.
Oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Instagram hesabından bir paylaşım oyuncu Esra Dermancıoğlu acı haberi duyurdu.
HAYRANLARINI ÜZEN HABER
En son Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünde izleyici karşısına çıkan Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü.