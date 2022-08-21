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Haberler Magazin Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...

Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...

Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu... Son sözlerinin ardından o gerçek de ortaya çıktı, Civan Canova'nın üvey babasnı öğrenenler şaştı kaldı. Oyuncu Civan Canova Instagram hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Önceki gün Civan Canova hayatını kaybetti. Türk sinemasının efsane oyuncularından Civan Canova bakın kimin üvey oğlu çıktı.

21.08.2022 11:15 - Son Güncelleme: 21.08.2022 11:26
Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...

ÜVEY BABASI BAKIN KİMMİŞ!

Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahreden usta oyuncunun ölümünün ardından o gerçek de ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...

Oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Instagram hesabından bir paylaşım oyuncu Esra Dermancıoğlu acı haberi duyurdu.

Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...

Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" diye yazdı.

Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...

Usta oyuncu Civan Canova'nın sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

Civan Canova ölüm haberiyle yasa boğmuştu! Son sözleriyle kahretti ardından o gerçek de ortaya çıktı meğer üvey babası...

HAYRANLARINI ÜZEN HABER

En son Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünde izleyici karşısına çıkan Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü.

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