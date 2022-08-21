Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle Marmaris’te ortaya çıktı! “Burada olduğumuz duyulmasın“ diyorlardı ama tüm çabalar nafile...

Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren birliktelikler yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, Cavadzade ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamasının ardından geçtiğimiz gün Bozburun'da yeni kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun yeni kız arkadaşı ile 3 gün tatil yaptığı, görüntülenmemek için odadan çıkmadıkları ve çalışanlara "Burda olduğumuz duyulmasın" dedikleri öğrenildi.