Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle Marmaris'te ortaya çıktı! “Burada olduğumuz duyulmasın“ diyorlardı ama tüm çabalar nafile...
Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle Marmaris'te ortaya çıktı! "Burada olduğumuz duyulmasın" diyorlardı ama tüm çabalar nafile... Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren birliktelikler yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamasının ardından geçtiğimiz gün Bozburun'da yeni kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Görüntülenmemek için odalarından çıkmadığı öğrenilen çiftin önlemleri, işe yaramadı.
21.08.2022 11:55 - Son Güncelleme: 21.08.2022 12:06
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Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle Marmaris'te ortaya çıktı! "Burada olduğumuz duyulmasın" diyorlardı ama tüm çabalar nafile...
2014–2019 yıllarıa rasında Melis İşiten ile evli olan ve Ada adında bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkıyla gündeme bomba gibi düştü.
Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren birliktelikler yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, Cavadzade ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamasının ardından geçtiğimiz gün Bozburun'da yeni kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun yeni kız arkadaşı ile 3 gün tatil yaptığı, görüntülenmemek için odadan çıkmadıkları ve çalışanlara "Burda olduğumuz duyulmasın" dedikleri öğrenildi.