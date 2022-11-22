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Haberler Magazin Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı!

Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Ele aldığı konularla dikkat çeken programda işlenen Abdurrahman Çığ olayı tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Gelin dünden bugüne neler yaşanmış, son durum ne birlikte bakalım...

22.11.2022 12:10 - Son Güncelleme: 22.11.2022 12:10
Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı’yı çileden çıkarmıştı!

Müge Anlı'da işlenen tüm konular Türkiye'nin gündemine oturmayı başarıyor. Özellikle Palu ailesi ve Büyükşen çifti cinayeti haftalarda konuşulmuştu. Bir de Abdurrahman Çığ dosyası gündemi günlerce meşgul etti. Mart 2021 tarihinde işlenen dosyada 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ eniştesinin kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ve daha sonrasında ormanlık alana götürüp işkence ve tecavüz ettiğini iddia ederek yayında çıplak fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte detaylar...

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Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı’yı çileden çıkarmıştı!

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ ve ailesi eniştesi tarafından gördüğü muamele nedeniyle Müge Anlı'ya başvurmuştu. Tek isteği evlenip bir yuva kurmak olan Çığ'ı başına öyle şeyler gelmiş ki Müge Anlı dahil herkes ağzı açık dinledi.

Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı’yı çileden çıkarmıştı!

İddiaya göre ablasının 20 yıllık eşi, Abdurrahman'ı evlendireceğini söylemiş ve bunun için 'hazırlıklara' başlamış. Tam eniştesi aracılığıyla biriyle tanışacakken kısmetinin bağlamak için kendisine büyü yapıldığını öğrenen Abdurrahman, Afyonkarahisar'a bir hocaya gidiyor.

Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı’yı çileden çıkarmıştı!

Sadece Abdurrahman'ı değil eşi ve çocuklarını da 'Size büyü yapılmış' diyerek çeşitli illere ve çeşitli hocalara götüren enişte, ailenin her bireyini aynı yöntemle kandırıp paralarını almış.

Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı’yı çileden çıkarmıştı!

Bu sırada hoca diye bilinen bir kişi tarafından okunup üflenen Abdurrahman Çığ, kısmetinin açıldığını düşünüp evleneceği günü beklemeye başlamış. Abdurrahman Çığ'ın dediğine göre bu süreçte parça parça 500 bin TL'lik senet imzalıyor eniştesi İsa adına...

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