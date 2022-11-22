Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Ele aldığı konularla dikkat çeken programda işlenen Abdurrahman Çığ olayı tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Gelin dünden bugüne neler yaşanmış, son durum ne birlikte bakalım...
Müge Anlı'da işlenen tüm konular Türkiye'nin gündemine oturmayı başarıyor. Özellikle Palu ailesi ve Büyükşen çifti cinayeti haftalarda konuşulmuştu. Bir de Abdurrahman Çığ dosyası gündemi günlerce meşgul etti. Mart 2021 tarihinde işlenen dosyada 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ eniştesinin kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ve daha sonrasında ormanlık alana götürüp işkence ve tecavüz ettiğini iddia ederek yayında çıplak fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte detaylar...
40 yaşındaki Abdurrahman Çığ ve ailesi eniştesi tarafından gördüğü muamele nedeniyle Müge Anlı'ya başvurmuştu. Tek isteği evlenip bir yuva kurmak olan Çığ'ı başına öyle şeyler gelmiş ki Müge Anlı dahil herkes ağzı açık dinledi.
Bu sırada hoca diye bilinen bir kişi tarafından okunup üflenen Abdurrahman Çığ, kısmetinin açıldığını düşünüp evleneceği günü beklemeye başlamış. Abdurrahman Çığ'ın dediğine göre bu süreçte parça parça 500 bin TL'lik senet imzalıyor eniştesi İsa adına...