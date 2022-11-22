Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ şoke etti! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan adam Müge Anlı’yı çileden çıkarmıştı!

Müge Anlı'da işlenen tüm konular Türkiye'nin gündemine oturmayı başarıyor. Özellikle Palu ailesi ve Büyükşen çifti cinayeti haftalarda konuşulmuştu. Bir de Abdurrahman Çığ dosyası gündemi günlerce meşgul etti. Mart 2021 tarihinde işlenen dosyada 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ eniştesinin kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ve daha sonrasında ormanlık alana götürüp işkence ve tecavüz ettiğini iddia ederek yayında çıplak fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte detaylar...