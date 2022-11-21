Gülsim Ali İlhan “Kim gelmiş” deyip paylaştı! Annesini görenin nutku tutuldu! “Annesi değil ablası sanki” Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında annesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda ünlü oyuncunun annesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Annesi değil ablası sanki" yorumları yaparken anne-kızın benzerliği çok konuşuldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...
21.11.2022 22:51 - Son Güncelleme: 21.11.2022 22:52
Sosyal medyayı aktif kullanan Gülsim Ali İlhan, son paylaşımda annesi ile bir karesine yer veldi. Annesi ile çektiği selfieyi yayınlayan İlhan, "Kim gelmiş... Mami gelmiş" ifadelerini kullandı.