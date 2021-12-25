Cinsiyetini değiştiren İşte Benim Stilim yarışması Neslihan Doğrusöz bakın şimdi ne yapıyor? Kemal Doğulu’nun gözde yarışmacısıydı!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirdikten sonraki halini görenler tanıyamadı. Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında tanınan Doğrusöz sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Ameliyat olduktan sonra adını Doruk yapan eski yarışmacı erkek olduğunu daha 5 yaşındayken anladığını söyledi. Bir röportajında 'Dedemin traş takımıyla oynuyordum, yüzüme köpük sürüyordum' dedi. İşte Neslihan Doğrusöz'ün son hali...