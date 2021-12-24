Özgü Namal eşi Serdar Oral'ı kaybetmişti... 10 yıllık kirasını peşin ödediği evi çocuklarıyla birlikte terk eden Özgü Namal'dan yeni karar!
Özgü Namal Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılmıştı. 2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz'de yaşayan Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. Yaşamına çocukları Nefes ve Elem Su ile birlikte İstanbul'da devam eden Özgü Namal'ın, eşi Ahmet Serdar Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıkmıştı. Bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat süren Özgü Namal, yeni kararlar aldı. 10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşaltan Namal, zor günleri geride bırakmak adına ilk adımı yeni bir yuvada buldu.
Özgü Namal eşi Serdar Oral'ı kaybetmişti... 10 yıllık kirasını peşin ödediği evi çocuklarıyla birlikte terk eden Özgü Namal'dan yeni karar!
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle sarsılmıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp İstanbul'a dönen Namal, bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
10 YILLIK KİRASINI ÖDEMİŞTİ
10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşaltan Özgü Namal, zor günleri geride bırakmak istiyor. Namal'ın, çocuklarıyla rahat vakit geçirmek için Kavacık'ta bahçeli bir ev kiraladığı öğrenildi.
ÇOCUKLARIN BOŞ SALINCAKLARI KAHRETTİ
Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve adımını bile atmadı! Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul'da devam ediyor. Eşi hayattayken Köyceğiz'de yaşayan Namal'ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıktı.
Özgü Namal, geçen yıl kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eşi Ahmet Serdar Oral'la Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde yaşadıkları evi kullanıma kapattı.