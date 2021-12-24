Özgü Namal eşi Serdar Oral’ı kaybetmişti... 10 yıllık kirasını peşin ödediği evi çocuklarıyla birlikte terk eden Özgü Namal’dan yeni karar!

ÇOCUKLARIN BOŞ SALINCAKLARI KAHRETTİ

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve adımını bile atmadı! Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul'da devam ediyor. Eşi hayattayken Köyceğiz'de yaşayan Namal'ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıktı.