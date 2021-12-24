Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! 56 yaşında hayata veda eden Faruk Tınaz neden öldü?
Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! 56 yaşında hayata veda eden Faruk Tınaz'ın ölüm nedeni merak ediliyor. Yarış atlarına olan sevdasıyla da bilinen 80'li yılların başarılı sanatçılarından Faruk Tınaz'dan önceki gün acı haber geldi. Usta sanatçının vefat haberini yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü tarafından paylaşıldı. Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu.
FARUK TINAZ NEDEN ÖLDÜ?
Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! Faruk Tınaz (65) bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Acı haberi, yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü duyurdu: "Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz."
DOKTOR İHMALİ İDDİASI
Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu: "Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı."
ADANA'YA UĞURLANACAK
Faruk Tınaz'ın cenazesi, bugün saat 11.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde düzenlenecek tören sonrası memleketi Adana'ya uğurlanacak. Sanatçı, yarın Adana Kabasakal Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde defnedilecek.
Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, ünlü at sahibi ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayata veda etti.
Türkiye Jokey Kulübü resmi Instagram hesabından acı haberi paylaşarak usta sanatçının vefat ettiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.
Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır.''