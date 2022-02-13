Alişan ile Buse Varol arasında neler oluyor, boşanma davası açıldı mı? "Evleri ayırmadık" diyen Buse her şeyi tek tek anlattı
Alişan ile Buse Varol arasında neler oluyor, boşanma davası açıldı mı? "Evleri ayırmadık" diyen Buse her şeyi tek tek anlattı... 2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkmış sonrasında da Buse'nin alyanssız görüntüsü olay olmuştu. Haklarında çıkan sayısız iddialar hakkında konuşan Buse Varol bakın neler söyledi...
Buse Varol ve Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir boşanma haberleri ile de sık sık gündeme gelen çiftin resmi işlemlere başladığı konuşuluyordu.
Oyuncu Buse Varol, önceki gün Bebek'teki bir otelde aralarında meslektaşı Fatoş Kabasakal'ın da olduğu arkadaş grubuyla buluştu. Çıkışta objektiflere yansıyan Varol, eşi Alişan ile haklarında çıkan boşanacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi.
"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"
Ayrıca evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, konunun hatırlatılması üzerine "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullandı.