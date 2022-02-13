Alişan ile Buse Varol arasında neler oluyor, boşanma davası açıldı mı? "Evleri ayırmadık" diyen Buse her şeyi tek tek anlattı

"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"

Ayrıca evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, konunun hatırlatılması üzerine "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullandı.