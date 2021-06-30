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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli gibi. Bodrum'um doğa harikası cennet koyunda bulunan ev konumu itibariyle tabiatın tüm cüretkarlığını sergilerken, evin mimarı ise görkemli ve sanatsever tasarımıyla tüm çekiliciğini gözler önüne seriyor. 35 yaşındaki Zeynep Yılmaz görünen o ki zarifliğini evine de yansıtmış... İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile yaşadığı Bodrum'daki yazlık evi...

30.06.2021 17:35 - Son Güncelleme: 30.06.2021 17:39
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor...

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor

4 kız babası Acun Ilıcalı'nın 2. evliliği yaptığı eşi Zeynep Yılmaz, Bodrum^daki yazlık evinin kapılarını bir dergiye açtı. Bodrum'um doğa harikası cennet koyunda bulunan ev konumu itibariyle tabiatın tüm cüretkarlığını sergilerken, evin mimarı ise görkemli ve sanatsever tasarımıyla tüm çekiliciğini gözler önüne seriyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor

İç mekan tasarımı Thanx Mimarlık tarafından çizilip özel olarak üretilen evde, modern ve zarif detaylar büyük dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor

İşte, "Hayatta her alanda yaptığımız seçimler karakteimize dair ipuçları verıyor. Bu durum, yaşadığımız alanın dekorasyonu içın de geçerli. İddianın, göz yormayan ama ben buradayım diyen bir formla birleşmesi benim hayata bakışımı özetliyor." diyen Zeynep Yılmaz sakin ve modern kurgularla tasarladığı evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor