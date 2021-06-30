Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli! Zeynep Yılmaz kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile işte burada yaşıyor

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın evi adeta sanat oteli gibi. Bodrum'um doğa harikası cennet koyunda bulunan ev konumu itibariyle tabiatın tüm cüretkarlığını sergilerken, evin mimarı ise görkemli ve sanatsever tasarımıyla tüm çekiliciğini gözler önüne seriyor. 35 yaşındaki Zeynep Yılmaz görünen o ki zarifliğini evine de yansıtmış... İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile yaşadığı Bodrum'daki yazlık evi...

30.06.2021 17:35 - Son Güncelleme: 30.06.2021 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





