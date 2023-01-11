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Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga'nın bu görüntüleri olay! Kısmetse Olur'dan önce her tuşa basmış sonra soluğu burada almış

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü... Başladığı günden bu yana attıkları her adım sosyal medyada çok konuşulan yarışmacılardan biri de Tolga Kandemir oldu. Yarışmanın ilk günlerinde cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga Kandemir hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga'nın bu görüntüleri olay oldu.

11.01.2023 11:28 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:38
Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga’nın bu görüntüleri olay! Kısmetse Olur’dan önce her tuşa basmış sonra soluğu burada almış

Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti.

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Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga’nın bu görüntüleri olay! Kısmetse Olur’dan önce her tuşa basmış sonra soluğu burada almış

Kısmetse Olur 5 yılın ardından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle izleyiciyle buluştu.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga’nın bu görüntüleri olay! Kısmetse Olur’dan önce her tuşa basmış sonra soluğu burada almış

YouTube'ta yayın hayatına başlayan programının sunucu koltuğunda da Seda Akgül yerine Öykü Serter oturdu.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga’nın bu görüntüleri olay! Kısmetse Olur’dan önce her tuşa basmış sonra soluğu burada almış

Ancak gelin görün ki taliplerini aramaya gelen yarışmacıların oradan oraya gezdiği görüntüler ortaya çıkıyor neredeyse her gün.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga’nın bu görüntüleri olay! Kısmetse Olur’dan önce her tuşa basmış sonra soluğu burada almış

Bazılarının da dışarıda tanıştıkları ortaya çıkıyor. Programa ikinci haftadan dahil olan Furkan'ın, Tolga'nın sevgilisi Aybüke'yi dansa kaldırıp kıskandırma çabasının nedeni önceki bir tanışıklıktan olduğu ortaya çıkmıştı.

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