Cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga'nın bu görüntüleri olay! Kısmetse Olur'dan önce her tuşa basmış sonra soluğu burada almış
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü... Başladığı günden bu yana attıkları her adım sosyal medyada çok konuşulan yarışmacılardan biri de Tolga Kandemir oldu. Yarışmanın ilk günlerinde cinsel içerikli mesajları ifşa olan Tolga Kandemir hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga'nın bu görüntüleri olay oldu.
11.01.2023 11:28 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:38