Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar'ın doğuma günler kala spor paylaşımı: "20 dakika yürüyüş 45 dakika..." Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Çok kısa bir süre sonra da Demirağ çiftinden ikinci çocuk müjdesi gelmişti. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda spor pozlarını paylaştı. Aslışah'ın hamileliğine rağmen spor aksatmaması imrendiren cinsten.
11.01.2023 12:20 - Son Güncelleme: 11.01.2023 12:21
2021 yılında dünyavine giren Aslışah Alkoçlar ile Kaa Demirağ çifti, oğulları Cem'i kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırmışlardı.
Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle çok konuşulan Alkoçlar'ın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.