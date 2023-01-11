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Haberler Magazin Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar'ın doğuma günler kala spor paylaşımı: "20 dakika yürüyüş 45 dakika..." Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar'ın doğuma günler kala spor paylaşımı: "20 dakika yürüyüş 45 dakika..." Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Çok kısa bir süre sonra da Demirağ çiftinden ikinci çocuk müjdesi gelmişti. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda spor pozlarını paylaştı. Aslışah'ın hamileliğine rağmen spor aksatmaması imrendiren cinsten.

11.01.2023 12:20 - Son Güncelleme: 11.01.2023 12:21
Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar’ın doğuma günler kala spor paylaşımı: 20 dakika yürüyüş 45 dakika... Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

2021 yılında dünyavine giren Aslışah Alkoçlar ile Kaa Demirağ çifti, oğulları Cem'i kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırmışlardı.

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Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar’ın doğuma günler kala spor paylaşımı: 20 dakika yürüyüş 45 dakika... Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle çok konuşulan Alkoçlar'ın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.

Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar’ın doğuma günler kala spor paylaşımı: 20 dakika yürüyüş 45 dakika... Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, doğuma günler kala karnı burnunda halini yayınladı.

Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar’ın doğuma günler kala spor paylaşımı: 20 dakika yürüyüş 45 dakika... Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Alkoçlar'ın büyüyen karnıyla sporu aksatmadığını gören gören bir sosyal medya kullanıcısı "Helal olsun" dedi.

Karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar’ın doğuma günler kala spor paylaşımı: 20 dakika yürüyüş 45 dakika... Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.

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