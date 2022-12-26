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Haberler Magazin Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: "Maşallah maşallah"

Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: "Maşallah maşallah"

Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı. Çifte sosyal medyada, "Maşallah maşallah" , "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Emine Ün, kızı Duru ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak sevgilisiyle asansörden paylaştığı fotoğraf karesiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki Emine Ün'e yorum ve beğeni yağdı.

26.12.2022 11:48 - Son Güncelleme: 26.12.2022 11:57
Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Maşallah maşallah

"MAŞALLAH MAŞALLAH"

Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Maşallah maşallah

18 yaşına giren kızı Duru'nun kendisine benzerliğiyle sık sık adından söz ettiren Emine Ün Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Maşallah maşallah

Sevgilisiyle asansör pozunu paylaşan Eminr Ün'e kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Maşallah maşallah

Emine Ün ve sevgilisinden gelen asansör pozuna, "Maşallah maşallah" , "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Maşallah maşallah

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