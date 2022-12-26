Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: "Maşallah maşallah"
Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı. Çifte sosyal medyada, "Maşallah maşallah" , "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Emine Ün, kızı Duru ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak sevgilisiyle asansörden paylaştığı fotoğraf karesiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki Emine Ün'e yorum ve beğeni yağdı.
26.12.2022 11:48 - Son Güncelleme: 26.12.2022 11:57
"MAŞALLAH MAŞALLAH"
Emine Ün sevgilisiyle asansörde aşka geldi! O kare ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı.
18 yaşına giren kızı Duru'nun kendisine benzerliğiyle sık sık adından söz ettiren Emine Ün Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.
Emine Ün ve sevgilisinden gelen asansör pozuna, "Maşallah maşallah" , "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.
İşte Emine Ün ve sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...