Çılgın Sedat'ın eşini görenler 'maşallah' demeden geçemiyor güzelliği hayran bırakıyor! İşte Çılgın Sedat'ın güzeller güzeli eşi
Çılgın Sedat lakabıyla bildiğimiz Sedar Kapurtu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Alişan'ın konuğu olan Çılgın Sedat 2000'li yıllardan beri sektörün içinde. Pek çok enstrümanı da çalabilen Çılgın Sedat lakaplu, Sedat Kapurtu bir dönem Survivor'a da katılmıştı. Çılgın Sedat hakkında araştırma yapanlar güzeller güzeli eşini görünce şaştı kaldı. İşte başta Çılgın Sedat olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Sedat Kapurtu 1 Kasım 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcudur. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu'da eski futbolcudur.
Tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemliği yaptı. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.
Şu anda 48 yaşında bulunan Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Çiftin Siraç ve Yağız adında 2 oğlu oldu. 2006 doğumlu oğlu Siraç'ın engelli olduğu biliniyor.
İşte başta Çılgın Sedat olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.