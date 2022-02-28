Çılgın Sedat’ın eşini görenler ’maşallah’ demeden geçemiyor güzelliği hayran bırakıyor! İşte Çılgın Sedat’ın güzeller güzeli eşi

Şu anda 48 yaşında bulunan Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Çiftin Siraç ve Yağız adında 2 oğlu oldu. 2006 doğumlu oğlu Siraç'ın engelli olduğu biliniyor.

İşte başta Çılgın Sedat olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.