Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri
1996-2001 tarihler arasında izleyici karşısına çıkan Çılgın Bediş, hala hafızalarda... Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'in kadrosunda Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten Uncuoğlu gibi oyuncuları barındırıyordu. Peki Çılgın Bediş'in oyuncuları şimdi ne halde. İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri.
06.06.2020 17:32
- Son Güncelleme: 06.06.2020 17:32
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