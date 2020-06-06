Haberler Galeri Magazin Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

1996-2001 tarihler arasında izleyici karşısına çıkan Çılgın Bediş, hala hafızalarda... Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'in kadrosunda Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten Uncuoğlu gibi oyuncuları barındırıyordu. Peki Çılgın Bediş'in oyuncuları şimdi ne halde. İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri.

06.06.2020 17:32 - Son Güncelleme: 06.06.2020 17:32
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

Efsane gençlik dizisi 'Çılgın Bediş'in oyuncuları Yonca Evcimik ve Çiçek Dilligil, Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldular.

Yonca Evcimik ve Çiçek Dilligil, bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi 'Çılgın Bediş'le ilgili samimi itiraflarda bulundular.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

Çiçek Dilligil, "Bana ilk teklif geldiğinde sadece Yonca Evcimik vardı. Bu bir karikatürdü zaten. Dizide 'Çılgın Bediş'i oynayabilecek tek kişi vardı o da Yonca Evcimik'ti" dedi.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

"Bir de biz şöyle bir çılgınlık yapmıştık. İlk yaz dizisidir Bediş. O zaman yazın hiç dizi çekilmezdi. Biz 72 hafta hiç ikinci olmadık. Zaten 72 haftaydı" açıklamasında bulundu.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

Yonca Evcimik ise "Çılgın Bediş benim için bir rol modeldi. Bu kadar reyting rekorları kıracağını bilmezdik, ama oldu " ifadelerini kullandı.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın adeta tarihi tersten yaşıyor! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

70'li yılların karikatür serisinin dizi uyarlaması olan 'Çılgın Bediş', Kanal D ekranlarında 1996-1999 yılları arasında aralıksız yayınlanan, dönemin en çok izlenen dizisiydi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor
Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor