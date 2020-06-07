Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz itirafı! 'Baba olmak istemiyorum' diyordu ama...

"EŞİYLE ÇOK BABA OLMAK İSTEDİ"

Öcalan, "Vatan hep 'Baba olmak istemiyorum' derdi. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. 'Sen doğurursun ben dayı olurum' derdi. 'Ben de çok istiyorum anne olmayı' derdim" açıklamasında bulundu.