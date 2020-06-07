Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz itirafı! 'Baba olmak istemiyorum' diyordu ama...
Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan, itirafıyla dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Başarılı sunucu Melike Öcalan, Bodrum'daki evinden Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlandı. Melike Öcalan'ın Vatan Şaşmaz hakkında bulunduğu babalık itirafı dikkat çekti.
07.06.2020 09:27
- Son Güncelleme: 07.06.2020 09:50
Bir dönemin ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından Sabah Şekerleri'nin unutulmaz sunucularından Vatan Şaşmaz ile Melike Öcalan, yeniden gündeme geldi. Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 tarihinde otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü.
Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan, Bodrum'daki evinden Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlandı.
40 yaşındaki sunucu, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen 2. Sayfa" programında, bir dönem partneri olan Vatan Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlattı.
"EŞİYLE ÇOK BABA OLMAK İSTEDİ"
Öcalan, "Vatan hep 'Baba olmak istemiyorum' derdi. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. 'Sen doğurursun ben dayı olurum' derdi. 'Ben de çok istiyorum anne olmayı' derdim" açıklamasında bulundu.
Melike Öcalan ise sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 40 yaşındaki Melike Öcalan'ın son halini görenler epey şaşırdı. Ünlülerin değişimlerini görmeye hazır mısınız?