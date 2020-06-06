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Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor

20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Özellikle Twitter ve Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki, yaza hazır. Ancak 20 yaşınaki genç şarkıcı, 2020 yazı için dudak uçuklatan bir ücret artışına gitti.

06.06.2020 16:46 - Son Güncelleme: 06.06.2020 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





