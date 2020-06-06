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Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor

20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Özellikle Twitter ve Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki, yaza hazır. Ancak 20 yaşınaki genç şarkıcı, 2020 yazı için dudak uçuklatan bir ücret artışına gitti.

06.06.2020 16:46 - Son Güncelleme: 06.06.2020 16:46
Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor

Aleyna Tilki, geçen yaz bir dondurma markası ile 1 milyon 250 bin TL'ye anlaşmıştı.

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Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor

2018'de reklamında oynadığı bir jean markasından ise 2 milyon TL almıştı. Şarkıcı, kazandığı parayı da gayrimenkule yatırmıştı.

Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor

Posta gazetesinde yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, 2020 yazı için reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı ve 1.5 milyon TL'ye imza attı.

Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor

Kazandığı paralarla annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire alan Tilki, evin tapusunu da annesinin üzerine yapmıştı.

Aleyna Tilki'den yaz ayları için ücretine dudak uçuklatan zam! Aleyna el yakıyor

Konser başına 70 bin TL kazanan Aleyna Tilki, "Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum" demişti.

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