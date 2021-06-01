Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! “Dünyanın en güzel kadını değilim” diyen oyuncu yine çok iddialı

Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği röportajda kendisine iltifat eden takipçileriyle ilgili konuştu. "Elbette ki dünyanın en güzel kadını değilim ve bu övgüleri yazanların da kibarlıktan yazdıklarını bilebilecek bir olgunluktayım" diyen Tugay, açıklamasının ardından iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli takımıyla poz veren Mine Tugay'a hayranları yine iltifat yağdırdı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

01.06.2021 21:15 - Son Güncelleme: 01.06.2021 21:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





