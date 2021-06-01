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Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! “Dünyanın en güzel kadını değilim” diyen oyuncu yine çok iddialı

Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği röportajda kendisine iltifat eden takipçileriyle ilgili konuştu. "Elbette ki dünyanın en güzel kadını değilim ve bu övgüleri yazanların da kibarlıktan yazdıklarını bilebilecek bir olgunluktayım" diyen Tugay, açıklamasının ardından iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli takımıyla poz veren Mine Tugay'a hayranları yine iltifat yağdırdı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

01.06.2021 21:15 - Son Güncelleme: 01.06.2021 21:15
Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! “Dünyanın en güzel kadını değilim” diyen oyuncu yine çok iddialı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Paylaşımlarıyla kısa süre içinde beğeni rekoru kıran Mine Tugay'ın hayranları ise ünlü oyuncuya övgü yağdırıyor.

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Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! “Dünyanın en güzel kadını değilim” diyen oyuncu yine çok iddialı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, derin göğüs dekolteli beyaz takımıyla verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! “Dünyanın en güzel kadını değilim” diyen oyuncu yine çok iddialı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, bir öncekiler gibi kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, "Çok güzelsin, bayıldım", "Beyaz en çok sana yakışıyor" gibi yorumlarda bulunarak ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! “Dünyanın en güzel kadını değilim” diyen oyuncu yine çok iddialı

Tugay'ın kısa süre içinde yoğun ilgi gören paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu.

Mine Tugay derin göğüs dekolteli takımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! “Dünyanın en güzel kadını değilim” diyen oyuncu yine çok iddialı

İşte ünlü oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o pozu…