Sinem Kobal'ın hasreti sona erdi! 'Geldi iki gözümün çiçeği' dedi görenler şaştı kaldı! Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderine bakın...
Sinem Kobal'ın hasreti sona erdi! 'Geldi iki gözümün çiçeği' dedi görenler şaştı kaldı! Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi Kerem Kobal bir süredir yurt dışındaydı. Türkiye'ye döüş yapan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Sinem Kobal Instagram'dan yaptığı paylaşımla mutluluğunu takipçileri ile paylaştı. İşte Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal...
Sinem Kobal'ın hasreti sona erdi! 'Geldi iki gözümün çiçeği' dedi görenler şaştı kaldı! Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderine bakın...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.
İş hayatına dönmeye hazırlandığını ifade eden Sinem Kobal, "Her şey yolunda. Çocuklar büyüyor. Leyla 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Lalin yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümeleriniz izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.
"BENCE KENAN ŞAHENE BİR BABA"
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu öven Kobal, "Onun adına konuşmayayım ama bence şahane bir baba… Çok şanslıyım. Ona buradan teşekkür edeyim" dedi. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 'Üçüncü çocuk gelir mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız.''