Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal “Neler hissettim bir bilseniz” deyip acı haberi duyurdu! Üvey babasının ardından bakın neler söyledi...
Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek burktu. Ünal, üvey babası Erol Tarhan'ın vefat ettiğini açıkladı. Üvey babası ile fotoğraflarını yayınlayan oyuncunun kaleme aldığı satırlar ise takipçilerini duygulandırdı. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı...
06.06.2023 20:29 - Son Güncelleme: 06.06.2023 20:29
Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal'ın üvey babası Erol Tarhan yaşamını yitirdi. Irmak Ünal, üvey babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.