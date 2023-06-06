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Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal “Neler hissettim bir bilseniz” deyip acı haberi duyurdu! Üvey babasının ardından bakın neler söyledi...

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek burktu. Ünal, üvey babası Erol Tarhan'ın vefat ettiğini açıkladı. Üvey babası ile fotoğraflarını yayınlayan oyuncunun kaleme aldığı satırlar ise takipçilerini duygulandırdı. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
06.06.2023 20:29 - Son Güncelleme: 06.06.2023 20:29
Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal “Neler hissettim bir bilseniz” deyip acı haberi duyurdu! Üvey babasının ardından bakın neler söyledi...

Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal'ın üvey babası Erol Tarhan yaşamını yitirdi. Irmak Ünal, üvey babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal “Neler hissettim bir bilseniz” deyip acı haberi duyurdu! Üvey babasının ardından bakın neler söyledi...

Üvey babası ile fotoğraflarını yayınlayan oyuncunun kaleme aldığı satırlar ise takipçilerini duygulandırdı.

Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal “Neler hissettim bir bilseniz” deyip acı haberi duyurdu! Üvey babasının ardından bakın neler söyledi...

Ünal, paylaşımının altında şu ifadeleri kullandı: "Size iyi bir üvey baba olmanın değerinden bahsetmek istiyorum. Saatler önce 3 yaşımdan beri hayatımda olan çok sevdiğim üvey babamı kaybettiğimi öğrendim. Neler hissettim bir bilseniz... Bilin de istiyorum.

Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal “Neler hissettim bir bilseniz” deyip acı haberi duyurdu! Üvey babasının ardından bakın neler söyledi...

Çünkü örnek olmalı bizim ilişkimiz. Kan bağının ötesinde bir bağ ve sevgi. Sevginin değeri... Bir üvey babanın bir çocuğun hayatına bu kadar güzel bir dokunuş yapmış olması üvey babalığın değerini hatırlatmalı herkese.

Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal “Neler hissettim bir bilseniz” deyip acı haberi duyurdu! Üvey babasının ardından bakın neler söyledi...

Onun kadar hayata bağlı ve pozitif bir insan görmedim ve bana verdiği en önemli derslerden biri hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer, çok güzel bir yolculuk olduğudur.

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