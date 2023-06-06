9 ay önce evlenen Nihat Doğan annesi ve oğlunu paylaştı! Eşi Arzu Doğan’dan hamle gecikmedi! “Nihat Doğan’ın kopyası...”
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan, geçen Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Oğluyla sık sık paylaşımda bulunan Doğan, son olarak annesi ile minik Badıkan'ın bir pozunu yayınladı. Doğan'ın eşi Arzu Doğan'dan da hamle gecikmezken Badıkan'ın babası ile olan benzerliği şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları, "Nihat Doğan'ın kopyası", "Nihat Doğan'ın ikizi gibi" yorumlarında bulundu. İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı...
İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla evlendiğini duyurarak hayranlarını şaşırttı.
Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine şu notu ekledi: "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"
Düğün pozlarından kısa bir süre sonra da Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doğan, verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık"