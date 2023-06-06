2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Seray Sever, ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı.