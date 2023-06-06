2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...
10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile 5 yıl önce evlenen Seray Sever, 2022 Nisan ayında ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Alya ve Sofia adlarında iki kızı olan Sever, bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Sever, cesaretini konuşturarak en doğal halini paylaştı. Seray Sever'in paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken "Kim der 50 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
06.06.2023 21:16 - Son Güncelleme: 06.06.2023 21:34
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Seray Sever, ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı.
Ünlü oyuncu, 2018 yılında ise Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı ve aralarında 10 yaş fark olan Eray Sünbül ile 4 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.