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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile 5 yıl önce evlenen Seray Sever, 2022 Nisan ayında ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Alya ve Sofia adlarında iki kızı olan Sever, bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Sever, cesaretini konuşturarak en doğal halini paylaştı. Seray Sever'in paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken "Kim der 50 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
06.06.2023 21:16 - Son Güncelleme: 06.06.2023 21:34
2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Seray Sever, ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı.

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2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

Ünlü oyuncu, 2018 yılında ise Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı ve aralarında 10 yaş fark olan Eray Sünbül ile 4 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

Sever, 2022 Nisan ayında da Sofia ve Alya isimlerini verdiği ikiz bebeklerini kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Sever, bakım gününden paylaşımda bulundu.

2 çocuk annesi Seray Sever yarı çıplak paylaştı! “Kim der 50 yaşında” O görüntüleri gören dönüp bir daha baktı! Cesur haliyle...

Yarı çıplak kamera karşısına geçen Sever, cesaretini konuşturarak en doğal halini paylaştı.

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