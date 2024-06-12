Çiftin oğulları Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti... Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile bir arada!

Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile evlendi ve 2011'de boşandı. Bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu oldu. Şimdi ise Gülseren Ceylan ile evlenmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile buluştu. Ali Sadi artık büyüdü ve koca bir adam oldu. Hatta babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu bile geçti. İşte Mehmet Ali Erbil'in olaylı evliliğinden uzun zaman sonra yaşanan yeni gelişmeler...