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Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan!

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan ve Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşan Pınar Altuğ, Meltem karakteriyle herkesin sevgisini kazanmıştı. 12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ, kızı Su ile annelik sevincini yaşadı. Son olarak bir etkinlikte ailesiyle birlikte görüntülenen Altuğ, kızı Su'nun konuşmasını büyük bir hayranlıkla izledi. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su'nun hayal ettiği meslek...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 10:35 Güncelleme 12 Haziran 2024, 10:34
Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! 1

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşan Pınar Altuğ milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor.

Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! 2

12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, 27 Ocak 2009'da Su adını verdiği kızıyla annelik duygusunu tattı.

Altuğ ve Atacan çifti kızları Su'yu hayranlıkla izledi! İşte o anlar...

Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! 3

Instagram'da milyonların takip ettiği ünlü oyuncu, Yağmur Atcan ile aralarındaki yaş farkıyla ara ara çok konuşulmaya devam edilsede mutlu evliliğiyle magazin gündeminin parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

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