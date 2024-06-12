Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan!

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan ve Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşan Pınar Altuğ, Meltem karakteriyle herkesin sevgisini kazanmıştı. 12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ, kızı Su ile annelik sevincini yaşadı. Son olarak bir etkinlikte ailesiyle birlikte görüntülenen Altuğ, kızı Su'nun konuşmasını büyük bir hayranlıkla izledi. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su'nun hayal ettiği meslek...