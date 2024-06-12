39'luk oyuncu 57 kiloya jet hızında düştü! 12 günde 8 kilo verdiren Gupse Özay diyeti! "Sabah 1 bardak limonlu su..."

Gupse Özay, 2017 yılında gerçekleştirdiği ve sadece 15 gün içinde 15 kilo verme başarısıyla gündeme oturdu. Bu dikkat çekici kilo kaybının arkasındaki sırrı "detoks" olarak açıklayan Özay, uyguladığı yöntemi ve detoksun vücut üzerindeki etkilerini detaylandırdı. Detoks, vücuttan toksinleri atarak metabolizmayı hızlandırmakta ve bu sayede hızlı kilo kaybına olanak sağlamaktadır. Gupse Özay tarafından benimsenen ve sağlıklı beslenme ile düzenli yaşam tarzı ile desteklenen detoks diyeti, kilo verme sürecinde etkili bir faktör olarak öne çıkmaktadır. İşte bu süreç hakkında bilinmesi gerekenler...