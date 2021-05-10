RAMAZAN İMSAKİYE
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Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım! "Acun Ilıcalı'dan bir telefon beklerdim geç kalınsa ölecekmişim"

Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım geldi. 2 gün önce magazin gündemine düşen intihar girişiminin ardından gözler Acun Ilıcalı ve Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'una çevrilmişti. Esra Ersoy, Instagram hesabından kardeşi Ceyda Ersoy'un Acun Ilıcalı nedeni ile intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü. Yoğun bakım sonrası sağlığına kavuşan Ceyda Ersoy, Instagram'dan yaptığı Acun Ilıcalı açıklaması ile dikkat çekti. 'Ölmediğime göre açıklama yapma ihtiyacı hissettim' diyen Ciciş kardeşlerin Ceyda'sı bakın neler söyledi...

10.05.2021 14:30 - Son Güncelleme: 10.05.2021 14:38
Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım! Acun Ilıcalı'dan bir telefon beklerdim geç kalınsa ölecekmişim

"ACUN ILICALI'DAN BİR TELEFON BEKLERDİM"

Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım geldi. Esra Ersoy Instagram hesabından yayınladığı video ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım! Acun Ilıcalı'dan bir telefon beklerdim geç kalınsa ölecekmişim

Esra Ersoy, söz konusu videoda Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım! Acun Ilıcalı'dan bir telefon beklerdim geç kalınsa ölecekmişim

Ceyda'nın sedyedeki görüntülerini Instagram sayfasında yayınlayan Esra Ersoy, kardeşinin komada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım! Acun Ilıcalı'dan bir telefon beklerdim geç kalınsa ölecekmişim

"Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu. Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin"

Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım! Acun Ilıcalı'dan bir telefon beklerdim geç kalınsa ölecekmişim

İntihar teşebbüsü sonrası sağlığına kavuşan Ceyda Ersoy'dan açıklama gecikmedi. Instagram'dan açıkalma yapan Ceyda Ersoy, "Eğer 3 saat daha geç kalınsaymış ölecekmişim. Acun Ilıcalı ile daha önce çalıştım, o kadar birlikte adımız geçti bir aramasını beklerdim" dedi.