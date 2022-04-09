Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy’un ’18’den büyük gösteriyordu’ diyerek taciz ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı

Görünüm itibarıyla 18 yaşından büyük bir kişi kapıyı açtı. Kendisine şarj cihazı olup olmadığını sordum. O da şarj aletinin olduğunu ve içeride şarj edebileceğimi söyledi. Olaydan 3-4 saat önce uyuşturucu madde kullanmıştım ve 2 gündür uyumuyordum. Yorgun, bitkin bir haldeydim. D.S.B. bana, 'Yorgun görünüyorsun. Yatak odasına gidip, biraz dinlenebilirsin' dedi. Uyuşturucu maddenin de etkisiyle kendimden geçmişim. Bir süre sonra beni taciz ettiğini hissettim. Uykusuz olduğum için karşılık veremedim. Daha sonrasında kendime geldiğimde olay sırasında üzerimde bulunan beyaz çiçekli elbisemin göğüs kısmının yırtıldığını, vücudumun bazı yerlerinde de morarmalar olduğunu fark ettim. Kendime geldikten sonra telefonumu alıp, oradan çıkmak istedim.