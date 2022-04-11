Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'dan olan kızına 'ablalarına benze' derken bir bildiği varmış! Melisa'nın bu görüntüsü tefe kondu
Bir süredir zor günler geçiriyordu Şeyma Subaşı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra basında sık sık 'neden ayrıldılar' haberiyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, ayrıldıktan sonra kızı Melisa Ilıcalı ile daha sık vakit geçirmeye başladı. Kızı Melisa'yı da alıp Miami'ye giden Şeyma Subaşı eğlenceli hayatına geri döndü. Önceki gün basketbol maçına giden anne-kızdan bir paylaşım geldi. Ancak dikkatlerde kaçmayan bambaşka bir detay vardı.
11.04.2022 09:50 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:51
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra kızı Melisa'ya daha sık bir araya gelmeye başladı.
Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı.
Tüm bu yaşananların ardından yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününe katılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilmişti.