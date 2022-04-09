Sinem Kobal'ın kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Selena'da karşılıklı oynamışlar! Kenan İmirzalıoğlu'yla 2.çocuğu bekleyen Sinem...
Türkiye'nin gözde çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci çocukları için artık günleri sayıyor. Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran ünlü çift, çocuğunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden. Önce ilk çocuğu Lalin'in şimdi de 2.çocuk nedeniyle ekranlardan bir süredir de uzak Sinem Kobal. Bu yüzden Instagram hesabı sürekli didik didik edilen Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal hakkındaki bir gerçek herkesi şoke etti. Meğer Kobal kardeşler, Selena'da karşılıklı oynamış...
09.04.2022 12:05 - Son Güncelleme: 09.04.2022 12:05
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde Ege'ye gitmiş sakin bir hamilelik için inzivaya çekilmişti.
Şu sıralar ikinci kez anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Sinem Kobal, gözlerden bu denli uzak olunca hakkındaki her detay didik ediliyor sevenleri tarafından. Hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.
Meğer Kobal kardeşler Selena'da karşılıklı rol almış. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.