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Haberler Magazin Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil'den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü: "İnan seninkinden..."

Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil'den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü: "İnan seninkinden..."

Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil'den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü. Geçtiğimiz günlerde Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile poz veren Ajda Pekkan, son haliyleçok konuşulmuştu. Önceki akşam Kuruçeşme'de konser veren Süperstar shnede 3 farklı kıyafet giydi. Ünlü şarkıcı altın rengi şortu ve ilginç aksesuarıyla geceye damga vurdu. Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'a bir kullanıcı "Madem açıyor, popo kaldırma ameliyatı olması lazım" yorumunda bulundu. Seren Serengil ise yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

03.10.2022 15:51 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:38
Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil’den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü: İnan seninkinden...

"İNAN SENİNKİNDEN..."

Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil'den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil’den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü: İnan seninkinden...

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da konser veren Ajda Pekkan'ı dinlemeye gidenler arasında yer alan Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı çiftinin Instagram'dan paylaştığı bu kare günlerce konuşulmuştu...

Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil’den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü: İnan seninkinden...

Müziği ve tarzıyla yılların eskitemediği ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, son olarak geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil’den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü: İnan seninkinden...

Şarkılarından çok kostümleriyle geceye damga vuran Pekkan'ı Seren Serengil en önde izledi.

Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil’den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü: İnan seninkinden...

PAYLAŞTIĞI VİDEO ÇOK KONUŞULDU

Konserden sık sık video paylaşan Serengil'in yayınladığı bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

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