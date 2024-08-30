Mahmut Tuncer açıkladı! İşte Kahtalı Mıçe’nin son sağlık durumu! Gırtlak kanseri iddiasının ardından...

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Mustafa Aslan, geçen mayıs ayında gırtlak kanserine yakalandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından açıklama yapan Kahtalı Mıçe, ince bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu, bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu aktarmıştı. Ünlü ismi ziyaret eden Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.