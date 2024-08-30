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Mahmut Tuncer açıkladı! İşte Kahtalı Mıçe’nin son sağlık durumu! Gırtlak kanseri iddiasının ardından...

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Mustafa Aslan, geçen mayıs ayında gırtlak kanserine yakalandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından açıklama yapan Kahtalı Mıçe, ince bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu, bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu aktarmıştı. Ünlü ismi ziyaret eden Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 11:40 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 11:40
Mahmut Tuncer açıkladı! İşte Kahtalı Mıçe’nin son sağlık durumu! Gırtlak kanseri iddiasının ardından... 1

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Mustafa Aslan, geçen mayıs ayında gırtlak kanserine yakalandığı iddiasıyla gündeme geldi.

Mahmut Tuncer açıkladı! İşte Kahtalı Mıçe’nin son sağlık durumu! Gırtlak kanseri iddiasının ardından... 2

Onur Akay, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor.

Mahmut Tuncer açıkladı! İşte Kahtalı Mıçe’nin son sağlık durumu! Gırtlak kanseri iddiasının ardından... 3

Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin"

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