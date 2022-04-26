Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan’a bakın! Eşi Çağlar Ökten’i kıskanıp dansçıların işine son mu verdi? Olay Jennifer Lopez göndermesi...

NEDEN PRAG'TA EVLENMEDİLER?

Dün sabah yayınlanan programına beyaz bir elbiseyle çıkan Seda Sayan, nikâhın neden Prag'da olmadığını esprili şekilde açıkladı: "Arkadaşlarımızın vize sorunu oldu. Safiye de gelemeyecekti, beddua etmiş tuttu"