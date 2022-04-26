Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan'a bakın! Eşi Çağlar Ökten’i kıskanıp dansçıların işine son mu verdi? Olay Jennifer Lopez göndermesi...
Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan'a bakın! Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten sürpriz yaparak geçen Pazar günü nikah masasına oturdu. Nikah merasimi ile ilgili detaylar hala magazin gündeminde yer alırken çift hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'i kıskanarak programdaki dansçı kızların işine son verdiği öne sürüldü. Sayan ise bir magazin programına telefonla bağlanarak iddialara açıklık getirdi. Sayan'ın Jennifer Lopez göndermesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Bir süredir aşk yaşayan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Mayıs ayında Prag'da evleneceklerini duyurmuştu. Ancak çift, sürpriz yaparak geçen Pazar günü İstanbul'daki bir otelde nikah masasına oturdu.
Seda Sayan, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir gelinlik giyerken Çağlar Ökten'in damatlık tercihi Tolga Çam'dan yana oldu.
NEDEN PRAG'TA EVLENMEDİLER?
Dün sabah yayınlanan programına beyaz bir elbiseyle çıkan Seda Sayan, nikâhın neden Prag'da olmadığını esprili şekilde açıkladı: "Arkadaşlarımızın vize sorunu oldu. Safiye de gelemeyecekti, beddua etmiş tuttu"
OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI
Çağlar Ökten de hislerini "Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum" sözleriyle dile getirdi. Seda Sayan, annesi ve ablasının rahatsızlıkları nedeniyle nikâha katılamadığını, yeğeninin yanında olduğunu söyledi. Ancak oğlu Oğulcan Engin'den bahsetmedi.