RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”

Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”

Alina Boz'dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Sosyal medyayı aktif kullanan Alina Boz, Instagram hesabında yayınladığı son pozla ortalığı yıktı geçti. Saniyeler içinde binlerce beğeni alan Boz, en doğal halini yakın çekim paylaştı. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan oyuncu için "Alev alev yaktın", "Bu nasıl bir güzellik", "Bakmaya doyamıyorum" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncu Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

26.04.2022 20:56 - Son Güncelleme: 26.04.2022 20:56
Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Alina Boz, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen oyuncu, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Saniyeler içinde binlerce beğeni alan Boz adeta iltifat yağmuruna tutuldu.

Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”

Oyuncu için "Alev alev yaktın", "Bu nasıl bir güzellik", "Bakmaya doyamıyorum" yorumları yapıldı.

Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”

İşte başta Alina Boz'un paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin doğal halleri...

Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”

Aslıhan Gürbüz

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