Alina Boz’dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Gören gözlerini alamadı “Alev alev yaktın”
Alina Boz'dan cesur paylaşım! İddiasını konuşturan Alina yakın çekim yayınladı! Sosyal medyayı aktif kullanan Alina Boz, Instagram hesabında yayınladığı son pozla ortalığı yıktı geçti. Saniyeler içinde binlerce beğeni alan Boz, en doğal halini yakın çekim paylaştı. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan oyuncu için "Alev alev yaktın", "Bu nasıl bir güzellik", "Bakmaya doyamıyorum" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncu Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
26.04.2022 20:56 - Son Güncelleme: 26.04.2022 20:56
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Alina Boz, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.