Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü babalarının kopyaları oldu! İkizlerin son halleri...

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeher karakteri ile karşımıza çıkan Deniz Uğur ile ve Reha Muhtar'ın 2009 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz büyüdü. 11 yaşına basan ikiz kardeşler, babalarına benzerlikleriyle dikkat çekiyor.