Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü babalarının kopyaları oldu! İkizlerin son halleri...
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösterdi başarılı oyuncu Deniz Uğur... 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine giren Uğur, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucağına aldı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 11 yaşında ve babalarının kopyası... İşte başta Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
12.07.2022 09:08 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:08
Televizyon programcısı Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde çocuklarıyla zaman geçiren Deniz Uğur'un Instagram paylaşımlarını görenler, 'İkizler babalarının kopyası olmuşlar' diyor.