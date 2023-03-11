Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları'nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan'dan paylaşım
Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı. İlk kez TAKVİM manşetlerinde yer alan aşk geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Paris tatiline giden Hakan Sabancı ile Hande Erçel, havaalanında görüntülenmişti. Çift, tatillere doyamadı. Bakın bu kez soluğu nerede aldı.
11.03.2023 16:07 - Son Güncelleme: 11.03.2023 16:07
Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.