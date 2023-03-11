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Haberler Magazin Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları'nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan'dan paylaşım

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları'nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan'dan paylaşım

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı. İlk kez TAKVİM manşetlerinde yer alan aşk geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Paris tatiline giden Hakan Sabancı ile Hande Erçel, havaalanında görüntülenmişti. Çift, tatillere doyamadı. Bakın bu kez soluğu nerede aldı.

11.03.2023 16:07 - Son Güncelleme: 11.03.2023 16:07
Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları’nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan’dan paylaşım

Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları’nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan’dan paylaşım

İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan tatili Paris tatilinin dönüşünde birlikte kamera karşısına geçip birlikteliklerini ilan etti.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları’nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan’dan paylaşım

KUZEY IŞIKLARININA GİTTİLER

İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili Paris'in ardından bu sefer de Finlandiya'ya gitti.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları’nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan’dan paylaşım

Çiçeği burnunda aşıklar bu sefer de birlikte kuzey ışıklarını seyretti.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları’nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan’dan paylaşım

O anları Instagram hesabından paylaşan Hakan Sabancı, herhangi bir açıklama yazmadı.

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