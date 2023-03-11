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Haberler Magazin Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi "Güzel iş tabi yersen"

Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi "Güzel iş tabi yersen"

Instagram hesabından yayınladığı cesur pozları ile herkesi şaşkına çeviren Didem Soydan Insatgram'dan peş peşe paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan model Didem Soydan, göğüs dekolteli ve mayolu pozunu yayınladı. Soydan'ın fotoğraflarına bir takipçisi tarafından yorum sonrası ortalık karıştı. Soydan, polemiği girmekten geri durmadı.

11.03.2023 15:34 - Son Güncelleme: 11.03.2023 16:03
Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi Güzel iş tabi yersen

Didem Soydan havuz başından mayolu fotoğraflar paylaştı, sosyal medya karıştı.

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Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi Güzel iş tabi yersen

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.

Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi Güzel iş tabi yersen

Sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Soydan paylaşımlarına bol bol beğeni alırken tepkili yorumlar da aldı.

Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi Güzel iş tabi yersen

Bir takipçi Soydan'ın dekolteli pozlarına "Tam zamanı hepimiz bu kadar felaketin içinde 4 gözle seni bekliyorduk.diyerek dikkat çekti.

Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi Güzel iş tabi yersen

İŞTE O POZLAR

Soydan da bu yoruma cevap vermeden duramadı.

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