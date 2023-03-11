Didem Soydan kış günü göğüs dekolteli mayolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı! Takipçisiyle birbirine girdi "Güzel iş tabi yersen"
Instagram hesabından yayınladığı cesur pozları ile herkesi şaşkına çeviren Didem Soydan Insatgram'dan peş peşe paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan model Didem Soydan, göğüs dekolteli ve mayolu pozunu yayınladı. Soydan'ın fotoğraflarına bir takipçisi tarafından yorum sonrası ortalık karıştı. Soydan, polemiği girmekten geri durmadı.
11.03.2023 15:34 - Son Güncelleme: 11.03.2023 16:03
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.