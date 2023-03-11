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Haberler Magazin Kısmetse Olur Elif'in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri "Sedat istersen ulaş" Savaş çıksa yeri

Kısmetse Olur Elif'in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri "Sedat istersen ulaş" Savaş çıksa yeri

Bir dönemin fenomen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Elif. Yarışmaya sonradan dahil olan ve 19 yaşında olduğunu söyleyen Elif şimdilerde damat adayı Sedat'la inişli çıkışlı bir aşk yaşıyor. Yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden biri olan Elif Nur Yel'in eski sevgilisi öyle bir paylaşım yaptı Sedat görünce kuduracak. İşte detaylar...

11.03.2023 17:13 - Son Güncelleme: 11.03.2023 17:13
Kısmetse Olur Elif’in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri Sedat istersen ulaş Savaş çıksa yeri

Tam 5 yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur Elif’in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri Sedat istersen ulaş Savaş çıksa yeri

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor.

Kısmetse Olur Elif’in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri Sedat istersen ulaş Savaş çıksa yeri

Yarışmaya sonradan dahil olan isimlerinden biri Elif Nur Yel'di.

Kısmetse Olur Elif’in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri Sedat istersen ulaş Savaş çıksa yeri

19 yaşında olduğunu söyleyen Elif şimdilerde damat adayı Sedat'la epey inişli çıkışlı bir aşk yaşıyor.

Kısmetse Olur Elif’in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri Sedat istersen ulaş Savaş çıksa yeri

"İSTERSEN ULAŞ"

Elif'in eski sevgilisi Instagram hesabından, Elif'le birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Sedat benden taktik almak istersen ulaş" notunu düştü.

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