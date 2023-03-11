Kısmetse Olur Elif'in eski sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaştı Sedat çıldırsa yeri "Sedat istersen ulaş" Savaş çıksa yeri
Bir dönemin fenomen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Elif. Yarışmaya sonradan dahil olan ve 19 yaşında olduğunu söyleyen Elif şimdilerde damat adayı Sedat'la inişli çıkışlı bir aşk yaşıyor. Yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden biri olan Elif Nur Yel'in eski sevgilisi öyle bir paylaşım yaptı Sedat görünce kuduracak. İşte detaylar...
11.03.2023 17:13 - Son Güncelleme: 11.03.2023 17:13
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor.