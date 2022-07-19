Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal’dan tatil pozu! Kız kıza buluşup ortalığı salladılar! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi mest etti
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ekim 2020'de ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına alan ünlü çift, geçen mayıs ayında Leyla'ya kavuştu. 9 aylık süreçte sadece 1 kez hamilelik pozunu yayınlayan Sinem Kobal, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında meslektaşı Esra Ronabar'ın doğum gününü kutlayan Kobal, kız kıza verdikleri tatil pozunu yayınladı. Siyah büstiyeri ve kırmızı pantolonuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, hem fit hali hem güzelliğiyle büyüledi. İşte Sinem Kobal'ın o pozu...
19.07.2022 23:16 - Son Güncelleme: 19.07.2022 23:19
Henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlayan Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Selena dizisiyle hafızalara kazındı.
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
9 aylık süreçte sadece 1 kez hamilelik pozunu yayınlayan Sinem Kobal, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabında meslektaşı Esra Ronabar'ın doğum gününü kutlayan Kobal, kız kıza verdikleri tatil pozunu yayınladı.